Tarifs : 10€ /6€ /25€ (Famille)

Dans ce pays, une armée encercle la Bibliothèque Nationale et s’apprête à la brûler. L’officier en charge fait appeler le vieux bibliothécaire et lui donne une brouette et une heure.

« Dans une heure exactement, » lui dit l’officier, « les livres et les manuscrits que tu auras choisis de mettre dans la brouette seront sauvés, les autres seront brûlés. »

Quels livres sauver ? Quels livres sacrifier ? Comment choisir ?

Le vieux bibliothécaire s’attelle à cette impossible tâche… Mais, porteurs de la voix des écrivains, les livres prennent vie dans cette bibliothèque. Ils veulent tous être sauvés.

(Cie Babel Fish)

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert

