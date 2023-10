ECLOSION Le Zèbre – Albert Albert, 20 octobre 2023, Albert.

ECLOSION Vendredi 20 octobre, 19h30 Le Zèbre – Albert 10€ /6€ /25€ (Famille)

Proposer une expérience permettant au tout public une réception immersive du spectacle vivant, et de le sensibiliser à l’univers des sourds.

Un univers organique et sensoriel. Des vibrations sonores, visuelles et tactiles. Des pulsations de vie et des corps.

Tout se passe à l’intérieur d’un dispositif, en bois, pour une meilleure réception des vibrations mécaniques et électroniques, sur une forme circulaire. Les spectateurs y sont intégrés pour mieux voir, sentir et ressentir les vibrations sonores, visuelles et tactiles.

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert

