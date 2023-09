œ ‘ ? Le Zèbre – Albert Albert, 6 octobre 2023, Albert.

œ ‘ ? Vendredi 6 octobre, 19h30 Le Zèbre – Albert 10€, 6€ en tarif réduit, 25€ tarif famille

De Toutânkhamon à la Vénus de Milo en passant par La Joconde, l’humoriste incarne tous ces chefs d’œuvres.

Le temps d’une soirée, ces œuvres pensent, parlent, commentent, se comparent les unes aux autres, évoquent leurs destinées pleine de gloire. Un one man show peu ordinaire à découvrir en famille !

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

2023-10-06T19:30:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

@jeanne degois