Ouverture de la Micro Folie du Pays du Coquelicot 3 – 7 octobre Le Zèbre – Albert Gratuit

Le principe de la Micro Folie

Imaginée par l’établissement du parc de la Grande Halle de la Villette en coordination avec douze institutions partenaires, la Micro-Folie est un dispositif culturel innovant qui facilite l’accès aux arts, aux patrimoines et aux sciences par le biais ludique de l’outil numérique.

Elle s’articule autour d’un Musée numérique qui réunit plus de 2000 oeuvres capitales d’établissements culturels locaux, nationaux et internationaux. Chaque année, cette galerie virtuelle se dote de nouvelles collections composées avec des musées, des sites patrimoniaux, des centres culturels et autres institutions. Un aperçu en haute définition des richesses du présent et des civilisations passées qui sont autant d’invitations à se rendre dans ces lieux qui les conservent et les valorisent.

La Micro-Folie au Pays du Coquelicot

La Micro-Folie du Pays du Coquelicot s’articule autour du Musée numérique, véritable offre culturelle inédite et d’un espace de réalité virtuelle. Des tablettes seront mises à disposition afin de découvrir, observer et approfondir une diversité de contenus : Arts visuels, architecture, cultures scientifiques, spectacle vivant…

Le Programme du 3 au 7 octobre :

du 3 au 7 octobre, de 14h à 16h : un médiateur accompagne les visiteurs dans leur découverte des oeuvres des collections diffusées

du 4 au 7 octobre, de 14h à 16h : Un espace de réalité virtuelle, accessible à partir de 11 ans, propose une sélection de contenus immersifs à 360° ;

du 4 au 7 octobre, de 10h à 12h : Enfin des ateliers créatifs « à la manière de… » sont proposés en s'inspirant des contenus du musée numérique.

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T14:00:00+02:00 – 2023-10-03T17:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

Micro Folie Musées