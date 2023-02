REVE DE SABLE Le Zèbre – Albert Albert Catégories d’Évènement: Albert

Somme

REVE DE SABLE Le Zèbre – Albert, 13 mai 2023, Albert. REVE DE SABLE Samedi 13 mai, 19h30 Le Zèbre – Albert

Tout public, dès 6 ans, sur réservation, Tarifs 10€ / 6€ / 25€ (famille)

Art du sable et musique Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France Bienvenue dans l’étonnant, dans le jamais vu. L’histoire commence comme un conte, c’est la vie entière d’un petit garçon qui va se dérouler sous nos yeux.

Sur scène, un musicien joue du piano. Derrière, un grand écran et une marionnette à taille humaine qui ouvre le spectacle. Puis c’est l’entrée de Borja González… Il pose ses mains sur une plaque de verre et là, la magie, conjuguée au talent, opère. Si l’on dit de quelqu’un qu’il dessine sur le sable, vous n’aurez peut-être pas envie de vous déplacer. Mais s’il s’appelle Borja González, vous allez être surpris par son imagination et son savoir-faire. Une création dont la pureté et l’imagination ne vous laisseront pas indifférent. Artiste-peintre sur sable, marionnettes, direction : Borja González

Musique originale : Roc Sala Assistant réalisateur : Julio Ontana Production : Quim Aragó

2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00

