DANS LA MAISON DE NIKI, LES ENFANTS NE RESTENT PAS ASSIS Le Zèbre – Albert, 26 avril 2023, Albert.

De 18 mois à 3 ans, sur réservation, Tarifs 5€ / 3€ / 10€ (famille)

Danse et déambulation

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris, artistes chorégraphiques, pro- posent un spectacle-déambulation librement inspiré des albums jeunesse Le jardin des Ours de Fanny Ducassé et Nour, le moment venu de Mélanie Rutten.

En amont du spectacle, les enfants sont invités à parcourir, explorer et expérimenter des installations partici- patives créées par le scénographe Laurent Mandonnet. Le musicien Cédric Affre, accompagne ensuite les enfants et les danseuses en proposant des paysages sonores et musicaux qui participent égale- ment à éveiller les imaginaires.

Conception, chorégraphie et interprétation : Barbara Eliask et Marie-Cécile Paris

Création et interprétation musicale : Cédric Affre

Durée 50 min



