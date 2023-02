APÉRO-CONCERT 100% FÉMININ Le Zèbre – Albert, 17 mars 2023, Albert.

Sur réservation, 20€ / 16€, 10€ / 6€ (sans planche apéritive)

À l’occasion du temps fort Paroles de femmes, nous vous proposons un voyage dans différents univers musicaux.

Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

Le concept ? Après le travail, entre amis, entre collègues ou en famille, passez une soirée musicale et gourmande dans une ambiance détendue.

Au programme :

Il y a les rappeuses, les human beatboxeuses, les produc- trices, les instrumentistes et il y a celles qui font tout en même temps. Pour cette soirée, Lexie T, double championne de France de beatbox, fait place à son solo mélangeant rap, techno, beatbox et loopstation ! Armée d’une imposante prestance et d’une énergie exponentielle, nul doute que Lexie et sa Loopstation nous emmènent dans l’espace “comme Thomas Pesquet”.

Distribution : Lexie T : Looper, voix lead, beatbox // Oh’Really : Rap, backs, hang.

La chanteuse Na ! sera en1ère partie de cette soirée. Comment décrire sa musique ? Raconter beaucoup en disant peu. Convoquer plus que chanter. Vocalises et scats. Dom La Nena, Leyla Mc Calla, Bobby Mc Ferrin, dans un free style sur un violoncelle. Vous voyez le topo ? Cordes frottées, piquées, pincées chuchotées, caressées. Un premier EP « Matiti » à la main, façon herbier. Un autre chemin.

Entre les 2 concerts : entracte pour profiter de votre planche apéritive et du bar (vente de bière, vin au verre, boisson sans alcool sur place).

20€ / 16€ (ce tarif comprend votre billet+1 cocktail de bienvenue+1 planche apéritive)

10€ / 6€ (sans planche apéritive)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00

2023-03-17T21:00:00+01:00