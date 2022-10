LE PETIT-DÉJEUNER Le Zèbre – Albert Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

LE PETIT-DÉJEUNER Le Zèbre – Albert, 3 décembre 2022, Albert. LE PETIT-DÉJEUNER Samedi 3 décembre, 09h30 Le Zèbre – Albert

2 séances proposées: 9h30 ou 11h, Réservation conseillée, tarif: 10€ / 6€ / Famille: 25€

Un frichti théâtral pour se réveiller? Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France Un frichti théâtral pour se réveiller? Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Un comptoir de bois où poser son chocolat chaud, ou son croissant, ou son coude.

Sur la tablette de sapin cirée les deux toquées vous proposent oeuf coque, jus d’orange, madeleine … Maison! Elles vous embarquent pour un rituel matinal fait de mangeailles et de textes hauts en couleur: les Miscellanées culinaires du célèbre Mr Schott sont la principale inspiration, mais vous y croiserez aussi Proust, Alice au Pays des Merveilles, Bernard Noël, Thierry Bourcy, et Alexandra Badéa.

[Spectacle proposé dans le cadre du temps fort « Gourmandises »]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:30:00+01:00

2022-12-03T10:15:00+01:00

