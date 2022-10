UN TOUR DE FRANCE Le Zèbre – Albert Albert Catégories d’évènement: Albert

UN TOUR DE FRANCE
Mardi 29 novembre, 19h30
Le Zèbre – Albert

Tarif unique: 7€

Ces trois jeunes artistes nous proposent un tour de France en 80 minutes et en musique! Le Zèbre – Albert 7 rue de la République, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France Jules Verne a écrit Le Tour du Monde en 80 jours, ces trois jeunes artistes nous proposent un tour de France en 80 minutes et en musique!

La palette variée du répertoire de ce programme où se mêlent extraits d’opérettes, mélodies et chansons françaises, de compositeurs connus ou moins connus, nous transportera à travers nos magnifiques régions et villes françaises.

Imaginez réunis Massenet, Bourvil, Dutronc, Legrand, Kosma, Trenet, Nougaro et Canteloube!

