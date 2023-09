Projection-débat : Le Zèbre d’Albert et le Centre d’interprétation Vignacourt 14/18 Le Zèbre Albert, 14 octobre 2023, Albert.

Projection-débat : Le Zèbre d’Albert et le Centre d’interprétation Vignacourt 14/18 Samedi 14 octobre, 16h30 Le Zèbre Gratuit, sur inscription préalable

Lors de cette projection-débat sur nos deux dernières productions documentaires, l’idée est de confronter les réactions et les publics : Quelle place pour l’équipement culturel dans la revitalisation des territoires ? Comment l’architecture favorise-t-elle l’échange, la convivialité ? Comment l’architecte imagine-t-il une architecture attentive à la transition écologique ?

Venez échanger avec des architectes et d’autres usagers sur l’architecture comme atout de revitalisation culturelle et de transition écologique, votre avis nous intéresse !

Le Zèbre 7, avenue de la République Albert 80300 Somme Hauts-de-France https://zebre-coquelicot.fr/ [{« type »: « email », « value »: « caue80@caue80.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0322911165 »}, {« type »: « email », « value »: « grisot@caue80.asso.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:30:00+02:00 – 2023-10-14T18:30:00+02:00

© CAUE de la Somme/ 2023