Projection de courts métrages « Architectures contemporaines à l’est de la Somme » Le Zèbre Albert, 14 octobre 2023, Albert.

Projection de courts métrages « Architectures contemporaines à l’est de la Somme » Samedi 14 octobre, 14h00 Le Zèbre Entrée libre

Depuis 2021, le CAUE de la Somme produit une collection de courts-métrages documentaires sur l’architecture contemporaine dans la Somme. Dans le cadre des JNA 2023 et en partenariat avec la Communauté de communes du Pays du Coquelicot, le CAUE propose une projection sur le thème : Architecture et revitalisation culturelle !

Plus d’infos : https://www.caue80.fr/jnarchi-2023/

Le Zèbre 7, avenue de la République Albert 80300 Somme Hauts-de-France https://zebre-coquelicot.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue80.fr/jnarchi-2023/ »}] [{« link »: « https://www.caue80.fr/jnarchi-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

© CAUE de la Somme/ 2023