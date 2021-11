Saint-Germain-d'Esteuil Saint-Germain-d'Esteuil Gironde, Saint-Germain-d'Esteuil Le Yoga des 4 saisons au château Livran- Cycle de l’été Saint-Germain-d’Esteuil Saint-Germain-d'Esteuil Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Germain-d'Esteuil

Le Yoga des 4 saisons au château Livran- Cycle de l’été Saint-Germain-d’Esteuil, 19 juin 2022, Saint-Germain-d'Esteuil. Le Yoga des 4 saisons au château Livran- Cycle de l’été Saint-Germain-d’Esteuil

2022-06-19 – 2022-06-19

Saint-Germain-d’Esteuil Gironde Saint-Germain-d’Esteuil Tout au long de la journée, nos 4 intervenantes, professeures de Yoga, vont se succéder pour vous accompagner dans vos postures, méditations, maîtrise du souffle et sommeil éveillé.

Sur réservation.

Programme à venir. Tout au long de la journée, nos 4 intervenantes, professeures de Yoga, vont se succéder pour vous accompagner dans vos postures, méditations, maîtrise du souffle et sommeil éveillé.

Sur réservation.

Programme à venir. Tout au long de la journée, nos 4 intervenantes, professeures de Yoga, vont se succéder pour vous accompagner dans vos postures, méditations, maîtrise du souffle et sommeil éveillé.

Sur réservation.

Programme à venir. Libre de droit

Saint-Germain-d’Esteuil

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Germain-d'Esteuil Autres Lieu Saint-Germain-d'Esteuil Adresse Ville Saint-Germain-d'Esteuil lieuville Saint-Germain-d'Esteuil