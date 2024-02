LE YES MICRO OUVERT x Le Couvent Le couvent Roubaix Roubaix, samedi 24 février 2024.

LE YES MICRO OUVERT x Le Couvent Tu es rappeur et tu veux te produire sur scène pour partager un bon moment lors d’une soirée ? Alors bienvenue ! Samedi 24 février, 19h00 Le couvent Roubaix Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-24T19:00:00+01:00 – 2024-02-25T02:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T19:00:00+01:00 – 2024-02-25T02:00:00+01:00

LE YES MICRO OUVERT x Le Couvent-Roubaix

Tu es rappeur et tu veux te produire sur scène pour partager un bon moment lors d’une soirée ? Alors bienvenue !

Le Couvent et Le YES te présentent LE YES MICRO OUVERT. Une soirée open mic où chaque rappeur peut venir présenter un morceau de sa discographie sur la scène du Couvent-Roubaix, avec toute l’énergie du YES au micro.

Date : Le 23 Février

⏰ Heure : 19h – 02h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ Comment participer ?

Si tu as quelque chose à partager, rejoins-nous sur scène ! Inscris-toi en envoyant un message sur nos réseaux ou par e-mail à hello@lecouvent-roubaix.com.

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Hello@lecouvent-roubaix.com »}] [{« link »: « mailto:hello@lecouvent-roubaix.com »}]

Le couvent roubaix

Thibault Jonckheere