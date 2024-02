LE YES MICRO OUVERT Edition 2 // LE COUVENT-RBX Le couvent Roubaix Roubaix, vendredi 15 mars 2024.

LE YES MICRO OUVERT Edition 2 // LE COUVENT-RBX Le deuxième LE YES MICRO OUVERT est lancé !! Vendredi 15 mars, 19h00 Le couvent Roubaix Entrée libre

On a déjà une date pour le prochain LE YES MICRO OUVERT au Couvent !!

Vu le nombre élevé d’inscriptions déjà enregistrées pour la première édition, il semblait logique de lancer une deuxième soirée

Tu es rappeur et tu veux te produire sur scène pour partager un bon moment lors d’une soirée ? Alors bienvenue !

Le Couvent et Le YES te présentent LE YES MICRO OUVERT. Une soirée open mic où chaque rappeur peut venir présenter un morceau de sa discographie sur la scène du Couvent-Roubaix, avec toute l’énergie du YES au micro.

Date : Le 15 Mars

Heure : 19h – 02h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

Parking : 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Métro : Eurotéléport

Bus : L4 arrêt Galon d’eau

L8 arrêt Visitation

️ Comment participer ?

Si tu as quelque chose à partager, rejoins-nous sur scène ! Inscris-toi en envoyant un message sur nos réseaux ou par e-mail à hello@lecouvent-roubaix.com.

Le couvent Roubaix 1 rue Ampère, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France

