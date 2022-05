Le Yelen en fête Logonna-Daoulas, 3 juillet 2022, Logonna-Daoulas.

Le Conseil Municipal des Jeunes de Logonna Daoulas, en partenariat avec le centre Nautique de Moulin Mer, investissent le Yelen pour une journée festive ET inclusive ! Dès 13h30, les participants seront invités à prendre part aux activités : … La mairie offre l’accès à de nombreux équipements pour seulement 2€ par heure ! Cette année marque la seconde collaboration de la collectivité avec Miaggo , et la mise à disposition de matériels adaptés ! Pour que chacun puisse profiter des animations, personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite. Pour les enfants, un parcours quad et buggy sera installé dans le champs derrière la grève ! La restauration sera assurée par la Paillote et L’association des parents d’élèves dès le début des festivités. Rendez vous le 3 juillet pour cette manifestation sous le signe de la jeunesse et de l’inclusion !

gilles.calvez2020@gmail.com +33 6 98 47 88 59

