Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Le Yark

Hauts-de-Seine

Le Yark L’Azimut – Théâtre La Piscine, 28 novembre 2021-28 novembre 2021, Châtenay-Malabry. Le Yark

du dimanche 28 novembre au lundi 29 novembre à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Pas besoin de vous faire un dessin : le Yark est un monstre affreux, méchant et qui mange les enfants ! Sa faiblesse ? Il ne mange que les enfants sages car ceux qui font des bêtises lui donnent des aigreurs d’estomac. Le jour où il rencontre Madeleine, la plus gentille de tous les enfants, le Yark se prend à rêver. Et s’il pouvait avoir une amie ?

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

L’Organisation / Élodie Ségui L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T16:50:00;2021-11-29T14:30:00 2021-11-29T15:20:00

