Le XV de Sainte-Montaine Sainte-Montaine Sainte-Montaine Catégories d’évènement: Cher

Sainte-Montaine

Le XV de Sainte-Montaine Sainte-Montaine, 5 mars 2022, Sainte-Montaine. Le XV de Sainte-Montaine Sainte-Montaine

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-31 18:00:00

Sainte-Montaine Cher Sainte-Montaine Le Musée Marguerite Audoux propose, durant ce mois de Mars, une exposition ainsi que trois conférences d’artistes qui habitent ou possèdent un lien avec la commune de Sainte-Montaine. musee.marguerite-audoux@orange.fr +33 2 48 58 26 12 Musée Marguerite Audoux

Sainte-Montaine

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sainte-Montaine Autres Lieu Sainte-Montaine Adresse Ville Sainte-Montaine lieuville Sainte-Montaine Departement Cher

Sainte-Montaine Sainte-Montaine Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-montaine/

Le XV de Sainte-Montaine Sainte-Montaine 2022-03-05 was last modified: by Le XV de Sainte-Montaine Sainte-Montaine Sainte-Montaine 5 mars 2022 cher Sainte-Montaine

Sainte-Montaine Cher