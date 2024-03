Le Workshop Cité des sciences et de l’Industrie Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le Workshop Encadré par l’artiste nouveaux médias, Kelit Raynaud, une quinzaine d’étudiants du DNMADE Num 3 de l’École Estienne produiront en moins de deux jours des œuvres immersives pour dôme. Dimanche 24 mars, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Créations d’oeuvres immersives sous dôme

L’École Estienne sera par ailleurs bien représentée tout au long du Festival.

Durant un an, les étudiants de Master 2 DCN et Licence 3 DNMADE ont travaillé sur des séquences immersives. Ce travail « Passages sous dômes » vous accueillera au début de chaque session en salle.

Les séquences réalisées seront présentées lors de la séance du dimanche 24 mars à 17h.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

sous dôme festival des arts numériques