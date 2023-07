Bal « La valseuse » avec Manigale Le Wip, grande halle, Colombelles (14) Bal « La valseuse » avec Manigale Le Wip, grande halle, Colombelles (14), 5 juillet 2023, . Bal « La valseuse » avec Manigale Mercredi 5 juillet, 21h00 Le Wip, grande halle, Colombelles (14) Bal folk avec Manigale autour de la caravane scène « La valseuse ». Début de la soirée dès 18h au café du Wip. Bal à partir de 21h. Frites et foodtruck sur place. source : événement Bal « La valseuse » avec Manigale publié sur AgendaTrad Le Wip, grande halle, Colombelles (14) Rue des Ateliers

Le Wip, grande halle, 14460 Colombelles, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/43728 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T21:00:00+02:00 – 2023-07-06T01:00:00+02:00

2023-07-05T21:00:00+02:00 – 2023-07-06T01:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Le Wip, grande halle, Colombelles (14) Adresse Rue des Ateliers Le Wip, grande halle, 14460 Colombelles, France Age max 110 Lieu Ville Le Wip, grande halle, Colombelles (14)

Le Wip, grande halle, Colombelles (14) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//