Le WIP à Colombelles accueille le 21 mai 2022 le “Battle Unity” Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Le WIP à Colombelles accueille le 21 mai 2022 le “Battle Unity” Colombelles, 21 mai 2022, Colombelles. Le WIP à Colombelles accueille le 21 mai 2022 le “Battle Unity”

Colombelles, le samedi 21 mai à 14:00

La compétition internationale de breakdance se déroulera le samedi 21 mai au WIP à Colombelles. Pour l’occasion plusieurs danseurs nationaux et internationaux seront présents pour tenter de remporter ce Battle Unity. A noter que la discipline du Breakdance sera intégrée au Jeux Olympiques de 2024 **Le programme** 14h00 – 16h30: Qualification des 16 meilleures équipes 16h30-18h00: Pause dans la compétition/ Temps entre danseurs pour échanger sous forme de cercles.Tout le monde peut danser 18h00 21h00: trois contre trois des 16 équipes qualifiées L’association Style et Technik organise le Battle Unity le 21 mai 2022 au WIP à Colombelles Colombelles WIP Colombelles Colombelles Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse WIP Colombelles Ville Colombelles lieuville Colombelles Colombelles Departement Calvados

Colombelles Colombelles Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colombelles/

Le WIP à Colombelles accueille le 21 mai 2022 le “Battle Unity” Colombelles 2022-05-21 was last modified: by Le WIP à Colombelles accueille le 21 mai 2022 le “Battle Unity” Colombelles Colombelles 21 mai 2022 Colombelles colombelles Colombelles

Colombelles Calvados