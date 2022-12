Le Wingwam des jeux Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Dans un espace « cocooning », sous une tente amérindienne, des jeux ludiques aux couleurs de Noël vous seront proposés : décors ton sapin, cheminée de Noël, chamboule-tout des cadeaux & jeu des sabots, memory des fêtes, les Skis Soissonnais…La « Poste des Couleurs » : des cartes postales coloriées par les enfants sont envoyées aux aînés Soissonnais, résidants en EHAPD ou isolés « Maquillage de fête » : laissez vos enfants se transformer en princesse, licorne, en lion ou en elfe grâce à l'atelier maquillage organisé dans le chalet du Père Noël…

