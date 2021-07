LE WINE & TRANSAT FESTIVAL POSE SES VALISES AU GRAND HÔTEL-DIEU Grand Hôtel-Dieu, 2 septembre 2021-2 septembre 2021, Lyon.

du jeudi 2 septembre au vendredi 3 septembre à Grand Hôtel-Dieu

Pour la douzième édition du Wine & Transat Festival, l’AOC Crozes-Hermitage fait les choses en grand. L’appellation chouchou des Lyonnais investira la Cour du Cloître du Grand Hôtel-Dieu, parenthèse de verdure au cœur de la ville, qu’elle remodèlera avec bars éphémères et transats à gogo. **Deux soirées très vivantes pour prolonger les vacances** Côté food, les restaurateurs installés dans le Grand Hôtel-Dieu se prêteront au jeu avec une proposition bien balancée d’accords mets et vin. Quant au volume sonore, il sera assuré deux jours durant par un DJ. Voilà pour le décor et l’ambiance ! **Un échange privilégié avec les vignerons** Les vignerons et vigneronnes de Crozes-Hermitage seront évidemment présents durant toute la durée du Wine & Transat Festival afin de faire découvrir leurs cuvées de rouges et de blancs aux amateurs de vins, visiteurs néophytes ou confirmés ! Un bon moyen de dénicher de nouvelles pépites tout en échangeant avec ceux qui font ce vin si cher au cœur des Lyonnais ! **INFOS PRATIQUES** • Dates : 2-3 septembre 2021 • Horaires : de 18h à minuit • Adresse : Cour du Cloître – Grand Hôtel-Dieu de Lyon Place de l’Hôpital, 69002 Lyon • Accès : Lignes A et D – station Bellecour, sortie Rue Édouard Herriot • Entrée libre et gratuite

Entrée libre

