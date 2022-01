Le weekend des gamers Le Temps des Cerises, 13 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Le weekend des gamers

du vendredi 13 mai au samedi 14 mai à Le Temps des Cerises

Le rendez-vous incontournable du Temps des Cerises est de retour pour une soirée et un après-midi 100% Gamers Le Temps des Gamers vendredi 13 mai de 18h à 22h et samedi 14 mai 2022 de 14h à 19h au temps des Cerises ——————————————————————————————————– ### Pour adultes et enfants (à partir de 8 ans) Le rendez-vous incontournable du Temps des Cerises revient avec du retro gaming, de la VR (à partir de 12 ans) et du couch gaming… L’occasion de passer un moment convivial en famille ou entre amis. Vendredi 13 mai de 18h à 22h et samedi 14 mai de 14h à 19h. Possibilité de se restaurer sur place avec le restaurant isséen [Koedo Dozo](https://www.koedo.fr/presentation), premier Ekiben de France qui vous proposera bentos, onigiris et autres douceurs !

Entrée libre

Un week-end vidéoludique pour grands et petits dès 8 ans !

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



