Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis, Tarn Le Week-end des Z’Elles Gaillacoises Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis Catégories d’évènement: Labastide-de-Lévis

Tarn

Le Week-end des Z’Elles Gaillacoises Labastide-de-Lévis, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Labastide-de-Lévis. Le Week-end des Z’Elles Gaillacoises 2021-07-10 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-10 23:30:00 23:30:00 La Geussonnie 1130 route Fayssac Chez Jeremy Pages

Labastide-de-Lévis Tarn Apéritif-concert au pied du pigeonnier à sauvegarder. Possibilité de se restaurer et boire quelques vins de Gaillac sur place. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Labastide-de-Lévis, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Labastide-de-Lévis Adresse La Geussonnie 1130 route Fayssac Chez Jeremy Pages Ville Labastide-de-Lévis