Le week-end de La Pépinière : Taboo! Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Le week-end de La Pépinière : Taboo! Besançon, 21 mai 2022, Besançon. Le week-end de La Pépinière : Taboo! Théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace Besançon

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21 19:30:00 Théâtre de la Bouloie 7 Rue Pierre Laplace

Besançon Doubs Le week-end de La Pépinière : Taboo!

Spectacles, festivités, rencontres, exposition photo, pique-nique participatif… Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté vous donne rendez-vous pour 3 jours culturels et festifs autour des créations étudiantes. Pour marquer cette fin de saison et l’arrivée de l’été, retrouvez les trois créations de La Pépinière au Théâtre de la Bouloie du 20 au 22 mai prochain. Au programme

Vendredi 20 mai

20h · La Robe qui me poursuit · Théâtre de la Bouloie Samedi 21 mai · 16h

16h · Demain dès l’aube · Théâtre de la Bouloie

18h · Taboo ! · Théâtre de la Bouloie Dimanche 22 mai

À partir de 12h30 · Pique-nique participatif partagé, exposition des travaux de l’année, jeux d’extérieur… · Parc de l’Observatoire (Maison des Étudiants) Spectacles de 3 à 5€ · Billetterie et informations sur theatre-universitaire-fc.fr Le week-end de La Pépinière : Taboo!

