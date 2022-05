Le week-end de La Pépinière : Pique-nique participatif Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Le week-end de La Pépinière : Pique-nique participatif Besançon, 22 mai 2022, Besançon. Le week-end de La Pépinière : Pique-nique participatif Parc de l’Observatoire 41 Av. de l’Observatoire, Besançon

2022-05-22 – 2022-05-22 Parc de l’Observatoire 41 Av. de l’Observatoire,

Besançon Doubs Besançon Le week-end de La Pépinière Dimanche 22 mai

À partir de 12h30 · Pique-nique participatif partagé, exposition des travaux de l’année, jeux d’extérieur… · Parc de l’Observatoire (Maison des Étudiants) Spectacles de 3 à 5€ · Billetterie et informations sur theatre-universitaire-fc.fr http://www.theatre-universitaire-fc.fr/ Le week-end de La Pépinière Dimanche 22 mai

À partir de 12h30 · Pique-nique participatif partagé, exposition des travaux de l’année, jeux d’extérieur… · Parc de l’Observatoire (Maison des Étudiants) Spectacles de 3 à 5€ · Billetterie et informations sur theatre-universitaire-fc.fr Parc de l’Observatoire 41 Av. de l’Observatoire, Besançon

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Parc de l'Observatoire 41 Av. de l'Observatoire, Ville Besançon lieuville Parc de l'Observatoire 41 Av. de l'Observatoire, Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Le week-end de La Pépinière : Pique-nique participatif Besançon 2022-05-22 was last modified: by Le week-end de La Pépinière : Pique-nique participatif Besançon Besançon 22 mai 2022 Besançon Doubs

Besançon Doubs