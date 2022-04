Le We du 1er mai, devenez l’architecte des Tuileries ! Jardin des Tuileries, 30 avril 2022, .

La Tour Eiffel grandeur nature dans son jardin ? C’est lui ! La copie des ruines du Machu Picchu en marbre ?! C’est lui également. Oui, Jonathan Billionaire a la folie des grandeurs, et même si personne ne sera jamais aussi blindé que lui, cela n’empêche pas de vouloir l’aider. Notre ami milliardaire souhaite offrir à son épouse une copie exacte du Jardin des Tuileries sur sa nouvelle île (rien que ça !). Constituez votre équipe (de 2 à 4 joueurs) et relevez le défi dans le véritable jardin. Vous êtes tous (et Jonathan le sait très bien) d’excellents architectes et connaisseurs du patrimoine des Tuileries. Munis de vos smartphones chargés à bloc, explorez les recoins du plus célèbre jardin parisien à la recherche d’indices. Le jardin des Tuileries est l’un des plus beaux jardins du monde. Une merveille créée par Catherine de Médicis à l’emplacement d’une ancienne fabrique de tuiles, d’où son nom ! Cette aventure connectée est une occasion unique de profiter de ces 13 hectares de verdure au cœur de la capitale, en pleine saison de la floraison, et surtout de faire une bonne action : aider un milliardaire ! Le jeu dévoile les mystères du potager, part à la rencontre des statues «hors les murs», s’arrête devant les bassins, donne à observer la faune et la flore du jardin. Observation, décodage et énigmes sont au programme ! Ouverte à tous, l’activité se déroulera du samedi 30 avril au dimanche 1er mai, sur inscription, pour des équipes de 2 à 4 personnes. Départs possibles entre 10h et 19h. Pour immortaliser le week-end, certains gagneront peut-être des goodies souvenirs… Ah, nous allions oublier : le temps est compté sur cette mission. Vous aurez moins de 2 heures pour compléter les plans du jardin !

39€ par équipe (de 2 à 4 joueurs)

Rendez-vous au Jardin des Tuileries pour relever le défi d’un milliardaire américain. Le temps est compté pour cette aventure interactive et ludique !

2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T19:00:00;2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T19:00:00