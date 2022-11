BLUES ORGAN COMBO LE WATTIGNIES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

BLUES ORGAN COMBO LE WATTIGNIES, 26 novembre 2022, Nantes. BLUES ORGAN COMBO Samedi 26 novembre, 20h00 LE WATTIGNIES dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars LE WATTIGNIES 13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes Île de Nantes Nantes 44200 Loire-Atlantique Pays de la Loire Le Blues Organ Combo adore la musique Afro-American. Leur inspiration est fondée sur l’age d’or du Blues, Swing & Jazz. Ils arrangent des reprise et des morceaux originaux au tour d’un instrument qui était vendu à l’origine par « the Hammond Organ Company » au églises mais qui est devenue rapidement populaire au près des musiciens de Jazz : Le B3 electric organ. Ils jouent du Bill Doggett, Brother Jack McDuff ou Wild Bild Davis mais pas seulement. Chacun d’entre eux rajoute leurs propres influences et inspirations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:00:00+01:00

2022-11-26T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu LE WATTIGNIES Adresse 13 boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes Île de Nantes Ville Nantes lieuville LE WATTIGNIES Nantes Departement Loire-Atlantique

LE WATTIGNIES Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

BLUES ORGAN COMBO LE WATTIGNIES 2022-11-26 was last modified: by BLUES ORGAN COMBO LE WATTIGNIES LE WATTIGNIES 26 novembre 2022 LE WATTIGNIES Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique