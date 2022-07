Visite commentée d’une voiture SNCF historique du Capitole (1966) à Saint-Denis Le Wagon, 17 septembre 2022, Saint-Denis.

Visite commentée d’une voiture SNCF historique du Capitole (1966) à Saint-Denis 17 et 18 septembre Le Wagon

Réservation d’un créneau de visite en ligne, à partir du 1er septembre 2022, sur https://affluences.com/

Visite guidée d’un objet insolite : la 1ère voiture-restaurant du « Capitole », 1er train à grande vitesse français ! Ouverture exceptionnelle : exposition photo, graff et création poétique…

Le Wagon 15 bis avenue Jean Moulin 93200 Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France Métro : ligne 13, arrêt Basilique. Bus 255, arrêt Lycée Paul Eluard. Lieu non accessible aux fauteuils roulants. [{« link »: « https://affluences.com »}]

https://www.facebook.com/LesDionysiaques https://www.sncf.com/fr;https://affluences.com/ Venez découvrir un objet insolite et patrimonial en pleine ville : la 1ère des quarante-deux voitures-restaurants du « Capitole », 1er train à grande vitesse français, effectuant la liaison Paris-Toulouse ! « Le Wagon » entame sa 3ème vie : après avoir roulé entre 1966 et 1987, il a été transporté à Saint-Denis où il a servi d’unité d’insertion, de 1992 à 2008, pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Aujourd’hui, ce fleuron de la technologie des années 1960 est l’un des derniers exemplaires de sa série et conserve des éléments d’époque. Lieu culturel brut, en phase de réhabilitation, il deviendra un café-restaurant culturel à l’horizon 2024. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, il sera ouvert exceptionnellement à la visite. Vitrine de la créativité dionysienne, il arborera un graff du célèbre Marko93 et il accueillera : – une exposition photos « Archives et moi, archives émoi », fruit de la collaboration entre les « Archives Nationales », de la photographe dionysienne Anna Rouker et d’une classe de seconde du lycée Paul Eluard. – une création poétique, sons et lumières des étudiants en B.T.S. électronique du lycée Paul Eluard. Réservations sur https://affluences.com à partir du 1er septembre 2022

Venez découvrir un objet insolite et patrimonial en pleine ville : la 1ère des quarante-deux voitures-restaurants du « Capitole », 1er train à grande vitesse français, effectuant la liaison Paris-Toulouse !

« Le Wagon » entame sa 3ème vie : après avoir roulé entre 1966 et 1987, il a été transporté à Saint-Denis où il a servi d’unité d’insertion, de 1992 à 2008, pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

Aujourd’hui, ce fleuron de la technologie des années 1960 est l’un des derniers exemplaires de sa série et conserve des éléments d’époque. Lieu culturel brut, en phase de réhabilitation, il deviendra un café-restaurant culturel à l’horizon 2024.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, il est ouvert exceptionnellement à la visite. Vitrine de la créativité dionysienne, il arbore un graff du célèbre Marko93 et il accueillera :

– une exposition photos « Archives et moi, archives émoi », fruit de la collaboration entre les « Archives Nationales », de la photographe dionysienne Anna Rouker et d’une classe de seconde du lycée Paul Eluard.

– une création poétique, sons et lumières des étudiants en B.T.S. électronique du lycée Paul Eluard.

Inscription en ligne à partir du 1er septembre 2022 sur https://affluences.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T14:00:00+02:00

2022-09-18T18:00:00+02:00

Sébastien Mestre