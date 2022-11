Petit-déjeuner rencontre Women Coders Le Wagon Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Petit-déjeuner rencontre Women Coders Le Wagon, 22 novembre 2022, Nice. Petit-déjeuner rencontre Women Coders Mardi 22 novembre, 08h30 Le Wagon

Inscription obligatoire sur evenbrite

Venez rencontrer autour d’un petit-déjeuner organisé par l’école de code Le Wagon Nice, Magali Altounian Adjointe au Maire de Nice et marraine du programme Women coders du Wagon Nice Le Wagon 21 bis avenue thiers nice Vernier Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce moment de partage d’expérience et de discussion se tiendra au sein de l’espace de coworking Startway, situé au 21bis av. Thiers à Nice, dans le cadre de cette formation qui vise à féminiser l’univers de la Tech et celui du numérique. Suite au succès de ce programme certifiant mis en place par Le Wagon, l’un des premiers bootcamps tech en France connu pour sa communauté internationale présente dans +48 campus à travers le monde, sept nouvelles Women Coders ont fait leur rentrée le 10 octobre dernier à Nice. Elles se sont lancé un véritable défi, celui de devenir conceptrice et développeuse web en seulement 9 semaines. À la clé ? Elles obtiendront un titre professionnel RNCP de Niveau 6 qui leur permettra de s’insérer rapidement sur le marché de l’emploi. Lutter contre les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes Le programme actuellement marrainé par Magali Altounian s’inscrit dans la lutte contre les discriminations de genre au sein des métiers de la programmation et du développement web, où les femmes sont encore largement sous-représentées. « C’est important de communiquer autour des progrès que l’on fait en matière des droits des femmes» a rappelé Magali Altounian à propos du programme. « Le numérique fait bien évidemment partie des opportunités qui s’offrent à vous, mesdames ! » Cette seconde édition du programme « Women Coders » lancée par le Wagon Nice est entièrement financée par Enedis et Pôle Emploi, afin d’inciter des femmes issues de tous horizons et de tous niveaux à se former aux métiers du digital. « 2157, c’est l’année où l’on atteindra la parité si l’on ne fait rien » alerte Caroline Bayle, City Manager au Wagon Nice. « Notre équipe a donc décidé de se mobiliser et d’apporter notre pierre à l’édifice, notamment avec le programme Women Coders, ouvert à toutes les femmes qui souhaitent acquérir des compétences en code, lancer leur start-up ou changer de carrière professionnelle. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-22T08:30:00+01:00

2022-11-22T10:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Le Wagon Adresse 21 bis avenue thiers nice Vernier Ville Nice lieuville Le Wagon Nice Departement Alpes-Maritimes

Le Wagon Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Petit-déjeuner rencontre Women Coders Le Wagon 2022-11-22 was last modified: by Petit-déjeuner rencontre Women Coders Le Wagon Le Wagon 22 novembre 2022 Le Wagon Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes