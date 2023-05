Le Wagon Montréal Montreal Catégories d’Évènement: Montréal

Urban agglomeration of Montreal Le Wagon Montréal, 31 mai 2023, Montreal. Mercredi 31 mai, 09h00 Le Wagon Montréal Le Wagon Montréal 5333 Casgrain Ave Suite 102, Montreal, Quebec H2T 1X3 Montreal H2T 1X3 Le Plateau-Mont-Royal Urban agglomeration of Montreal Quebec [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.ca/e/open-coworking-day-tickets-630309832677?aff=communitycalendars »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T15:00:00+02:00 – 2023-06-01T01:30:00+02:00

2023-05-31T15:00:00+02:00 – 2023-06-01T01:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Montréal, Urban agglomeration of Montreal Autres Lieu Le Wagon Montréal Adresse 5333 Casgrain Ave Suite 102, Montreal, Quebec H2T 1X3 Ville Montreal Departement Urban agglomeration of Montreal Lieu Ville Le Wagon Montréal Montreal

Le Wagon Montréal Montreal Urban agglomeration of Montreal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreal/

Le Wagon Montréal 2023-05-31 was last modified: by Le Wagon Montréal Le Wagon Montréal 31 mai 2023 Le Wagon Montréal Montreal

Montreal Urban agglomeration of Montreal