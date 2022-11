Apéro Talk – No Code with Bubble ! Le Wagon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Programmer sans #coder ! ??‍?? Le Wagon 21 rue haxo 13001 marseille 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Une petite révolution que propose la start-up new-yorkaise Bubble, une plateforme no-code déjà utilisée par plus de 2 millions de Bubblers dans le monde. Participe à notre tout prochain Apéro Talk au Wagon #Marseille ! ?✨ Découvre les secrets de ce langage de programmation visuel auprès de Killian Avocat-Benan et Romain Lessard, co-fondateurs de ROKI, une agence de développement d’applications web et mobiles basée à Marseille. La ROKI team a d’ailleurs fait du no-code sa spécialité ! Le petit plus de ces outils novateurs ? Un gain de rapidité et d’efficacité ! ??‍?⚙️ Rejoins-nous ! ? ? Jeudi 24 nov. 2022 ⎜18h30-20h

? Babel Community – Le Wagon⎜21 rue Haxo 13001 Marseille

??‍? Inscription obligatoire sur eventbrite

