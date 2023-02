Construire sa stratégie Data en scale-up Le Wagon – Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Le Wagon Lyon vous donne rendez-vous le Jeudi 02 février à 18h15 pour un « ApéroTalk ». Au programme : « Construire sa stratégie Data en scale-up » : Comment organiser ses équipes ? Quels sont les profils recherchés, et donc à recruter ? Quels sont les investissements à prioriser pour avoir de l'impact ? Si tu te poses toutes ces questions, ce Talk est fait pour toi ! Pour animer cette conférence, nous aurons le plaisir d'accueillir Claire Lebarz, VP Data chez Malt, qui nous parlera également de son expérience après 10 ans à San Francisco, chez @Airbnb et @Turo. Profitez-en pour discuter avec la team du Wagon et nos apprentis développeurs & data scientists des batchs d'hiver autour d'un verre !

À propos du Wagon À travers des formations intensives en Développement Web et en Data Science, Le Wagon vous enseigne les compétences indispensables d'aujourd'hui et de demain. Leurs programmes d'excellence, enseignés par des professeurs dédiés, vous apportent les compétences et les outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière dans la tech, monter en compétence dans votre métier ou lancer votre start-up.

