Le Wagon Lyon vous donne rendez-vous le Mardi 24 janvier à 18h00 pour un « ApéroTalk » Le Wagon – Lyon 20 rue des Capucins, 69001 LYON Lyon 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.emil.school/programmes »}] Le Wagon Lyon vous donne rendez-vous le Mardi 24 janvier à 18h00 pour un « ApéroTalk » : Au programme : Rencontre avec Julien Marbouty, Responsable des programmes de H7 (lieu totem de la French Tech à Lyon & communauté d’entrepreneurs fédérée autour de la tech, l’innovation, la créativité et l’impact sociétal).

Ce Talk sera l’occasion de : Parler de la génese de H7 et l’évolution de la Tech Lyonnaise

Faire un focus spécifique sur : le Web 3, l’inclusion numérique, et la Tech responsable

Profitez-en pour discuter avec la team du Wagon et nos apprentis développeurs & data scientists des batchs d’hiver autour d’un verre ! ⚠️ N’oubliez pas de vous inscrire sur Eventbrite ⚠️ À propos du Wagon À travers des formations intensives en Développement Web et en Data Science, Le Wagon vous enseigne les compétences indispensables d’aujourd’hui et de demain. Nos programmes d’excellence, enseignés par des professeurs dédiés, vous apportent les compétences et les outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière dans la tech, monter en compétence dans votre métier ou lancer votre start-up. Rejoignez nos prochaines sessions de formation :* En Développement Web Du 16 janvier au 17 mars / du 17 avril au 16 juin 2023

En Data Science Du 16 janvier au 17 mars / du 17 avril au 16 juin 2023

En Data Analytics Du 17 avril au 16 juin 2023

Nos Skill Courses (formations de 50h) https://www.emil.school/programmes

Pour plus d’informations sur le programme et comment postuler, RDV sur le site du Wagon.

