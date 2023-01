Le Wagon Get Me Hired Talk with Lepermislibre & Witekio Le Wagon – Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Le Wagon Get Me Hired Talk with Lepermislibre & Witekio Le Wagon – Lyon, 18 janvier 2023, Lyon. Le Wagon Get Me Hired Talk with Lepermislibre & Witekio Mercredi 18 janvier, 18h00 Le Wagon – Lyon

gratuit sur inscription

Découvre les perspectives d’emploi dans la tech avec deux professionnels RH Le Wagon – Lyon 20 rue des Capucins, 69001 LYON Lyon 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.emil.school/programmes »}] Le Wagon Lyon vous donne rendez-vous le Mercredi 18 janvier à 18h00 pour un « Get Me Hired Talk » : Au programme, 2 intervenants inspirants : – Baptiste Besse : Chargé de recrutement chez Witekio, spécialiste de l’IoT et du software embarqué – Théo Turlin : Chargé de projets RH chez Lepermislibre, l’autoécole en ligne L’occasion pour les deux intervenants d’évoquer l’état du marché de l’emploi de la tech, donner des conseils pour se démarquer, et présenter leurs entreprises respectives et leurs offres d’emploi. Profitez-en pour discuter avec la team du Wagon et nos apprentis développeurs & data scientists des batchs d’hiver autour d’un verre ! ⚠️ N’oubliez pas de vous inscrire ⚠️ À propos du Wagon À travers des formations intensives en Développement Web et en Data Science, Le Wagon vous enseigne les compétences indispensables d’aujourd’hui et de demain. Nos programmes d’excellence, enseignés par des professeurs dédiés, vous apportent les compétences et les outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière dans la tech, monter en compétence dans votre métier ou lancer votre start-up. **Rejoignez nos prochaines sessions de formation :** – En Développement Web Du 16 janvier au 17 mars / du 17 avril au 16 juin 2023 – En Data Science Du 16 janvier au 17 mars / du 17 avril au 16 juin 2023 – En Data Analytics Du 17 avril au 16 juin 2023 – Nos Skill Courses (formations de 50h) https://www.emil.school/programmes Pour plus d’informations sur le programme et comment postuler, RDV sur le site du Wagon.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T18:00:00+01:00

2023-01-18T20:00:00+01:00 Le Wagon

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Le Wagon - Lyon Adresse 20 rue des Capucins, 69001 LYON Ville Lyon lieuville Le Wagon - Lyon Lyon Departement Rhône

Le Wagon - Lyon Lyon Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Le Wagon Get Me Hired Talk with Lepermislibre & Witekio Le Wagon – Lyon 2023-01-18 was last modified: by Le Wagon Get Me Hired Talk with Lepermislibre & Witekio Le Wagon – Lyon Le Wagon - Lyon 18 janvier 2023 Le Wagon - Lyon Lyon lyon

Lyon Rhône