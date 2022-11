Journée portes ouvertes au Wagon Le Wagon – Lyon Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Journée portes ouvertes au Wagon Le Wagon – Lyon, 26 novembre 2022, Lyon.

Gratuit sur inscription

Samedi 26 novembre, Le Wagon Lyon vous ouvre ses portes Le Wagon – Lyon 20 rue des Capucins, 69001 LYON Lyon 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Samedi 26 novembre, Le Wagon Lyon vous ouvre ses portes. Le Wagon vous invite à participer à une journée portes-ouvertes afin de découvrir son campus, de vous initier gratuitement à la Tech, de rencontrer les équipes et de poser toutes vos questions à leurs anciens élèves ! Au programme de cette journée : – 13h – 15h : atelier d’initiation au développement web (HTML/CSS ou MVP) – 15h – 15h30 : présentation de nos formations et des options de financements – 15h30 – 16h : présentation des projets de fin de formation par nos alumni – 16h – 18h : atelier d’initiation à l’analyse de données (Data Analyse Sprint ou SQL) Les informations à ne pas manquer : – RDV samedi 26/11 sur le campus du Wagon Lyon (20 Rue des Capucins, Lyon) – Vous pouvez prendre votre ordinateur pour participer aux ateliers, mais ce n’est pas obligatoire

