Quimperlé Apéritif en breton Le wagon-lit Quimperlé, 13 décembre 2023, Quimperlé. Apéritif en breton Mercredi 13 décembre, 18h30 Le wagon-lit Inscription préférable Ti ar vro Bro Kemperle organise un apéritif en breton à l’étage du Wagon-lit à Quimperlé le mercredi 13 décembre à partir de 18h30. Toutes les personnes sont les bienvenues, quelles veuillent échanger en breton ou simplement écouter les conversations. Il est préférable de s’inscrire auprès de TAVBK par mail (tiarvro.brokemperle@gmail.com) ou via téléphone (06 73 88 19 48). Le wagon-lit 9 Rue Brémond d’Ars, 29300 Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « tiarvro.brokemperle@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 73 88 19 48 »}] [{« link »: « mailto:tiarvro.brokemperle@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Finistère, Quimperlé
Autres
Lieu
Le wagon-lit
Adresse
9 Rue Brémond d'Ars, 29300 Quimperlé
Ville
Quimperlé

