Workshop – Réussir ses présentations business grâce au théâtre 
Mardi 12 septembre, 18h30 
Le Wagon Lille 
inscription obligatoire sur EVENTBRITE

Vous cherchez à améliorer votre prestance, votre leadership et votre confiance en vous ? Vous êtes prêt à découvrir une approche innovante pour booster votre carrière ?

Alors, ce workshop est fait pour vous ! RDV le 12 septembre à 18h30 au 2 avenue des saules 59160 Lille (Le Wagon Lille, en face d’euratechnologies)

Rejoignez-nous pour un atelier dynamique et interactif de 1h30 où vous découvrirez comment les techniques de théâtre peuvent être utilisées pour transformer votre présence professionnelle. Cet atelier vous donnera un avant-goût de notre formation complète « Théâtre & Leadership : S’épanouir au travail ».

Au programme :

• Présence scénique : Apprenez à occuper l’espace et à vous faire remarquer de manière positive. Vous pratiquerez des techniques pour améliorer votre présence et votre assurance lors des réunions ou des entretiens professionnels.

• Storytelling : Découvrez comment raconter une histoire captivante pour engager votre audience. Que ce soit pour une présentation, une réunion ou un entretien d’embauche, le storytelling est une compétence essentielle pour communiquer efficacement.

• Improvisation : Développez votre confiance en vous grâce à des exercices d’improvisation. Ces techniques vous aideront à être plus spontané, à vous adapter rapidement aux situations imprévues et à gérer le stress.

Cet atelier est une opportunité unique de découvrir comment le théâtre peut vous aider à développer des compétences clés pour votre carrière. Ne manquez pas cette chance de booster votre confiance en vous, d’améliorer votre communication et de vous épanouir dans votre travail.

Plus d’informations sur la formation « Théatre et leadership : s’épanouir au travail » par ici : larosafrederic@gmail.com

Le Wagon Lille 
2 avenue des saules 59160 Lomme 59160 Nord

Le Wagon Lille