Q&A financements avec Transitions Pro Hauts-de France Jeudi 7 septembre, 18h30 Le Wagon Lille inscription obligatoire sur EVENTBRITE

Vous avez entendu parler des formations au Wagon et vous souhaitez savoir comment les financer ?

Vous aimeriez rencontrer l’équipe pédagogique pour leurs poser des questions ?

Cette session d’information en présentiel vous permettra de découvrir nos formations en développement web et data analyse, le tout autour d’un verre, mais pas que…

Ce Question & Answer sera orienté vers la construction de votre Projet de Transition Professionnelle et le financement avec la participation de Transitions Pro Hauts-de-France

Alors si vous êtes salarié(e) du secteur privé et souhaitez vous reconvertir dans le domaine de la DATA, de l’Intelligence Artificielle, mais aussi du Développement Web :

Participez à cette session d’informations dédié à la reconversion, animé par Transitions Pro Hauts-de-France et le Wagon Lille.

Informations, Conseils, Echanges et Témoignages vous seront partagés pour construire votre projet, obtenir un financement et réussir votre reconversion !

Informations complémentaires :

7 septembre à 18h30 au Wagon Lille (2 avenue des saules 59160, Lille, Euratechnologies)

Le Wagon Lille 2 avenue des saules 59160 Lomme 59160 Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-07T18:30:00+02:00 – 2023-09-07T20:00:00+02:00

Le Wagon Lille