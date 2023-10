Code & candies : codez votre première page web en 2 heures Le Wagon Bordeaux Bordeaux, 31 octobre 2023, Bordeaux.

Code & candies : codez votre première page web en 2 heures Mardi 31 octobre, 18h30 Le Wagon Bordeaux Entrée gratuite, sur inscription

Vous êtes entrepreneur, étudiant, ou simplement curieux de créer votre première page web avec du code ? ️

Aimeric vous propose un atelier ludique au cours duquel vous pourrez vous initier au langage du code HTML et CSS tout en vous régalant !

Les informations à ne pas manquer :

Mardi 31 octobre à 18h30

Le Wagon Bordeaux – 107 Cours Balguerie Stuttenberg

️ Inscription obligatoire sur Eventbrite

À propos du Wagon

À travers des formations intensives en Développement Web, Data Science, Data Analytics, Data Engineering et No Code. Le Wagon vous enseigne les compétences indispensables d’aujourd’hui et de demain. Nos programmes d’excellence, enseignés par des professeurs dédiés, vous apportent les compétences et outils dont vous avez besoin pour lancer votre carrière dans la tech, monter en compétence dans votre métier ou lancer votre startup.

Le Wagon Bordeaux 107 Cr Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T18:30:00+01:00 – 2023-10-31T19:00:00+01:00

