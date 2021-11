Lille LE W Lille, Nord FUNKADEENA LE W Lille Catégories d’évènement: Lille

Samedi 27 novembre, 20h30 FUNKADEENA * FUNKADEENA est composé de neuf musiciens de talent tous dévorés par la même passion. Une rythmique basse-batterie-guitare-claviers, musclée par une belle section cuivrée et des voix mixtes.

Une machine à groove explosive à l’énergie communicative avec une seule ambition, celle de faire bouger son public sur des titres de légende ! https://www.instagram.com/funkadeena/?utm_medium=copy_link https://www.facebook.com/funkadeena/ *

LE W 62 rue des Sarrazins, 59000 Lille

