LEZASMATIK LE W, 26 novembre 2021 20:30, Lille.

LE W.

Vendredi 26 novembre, 20h30

LEZASMATIK

LEZASMATIK c’est plus de 10 ans de concerts sur la métropole Lilloise et ailleurs, plus de 10 ans d’amitié mais surtout plus de 10 ans à pratiquer le rap où qu’ils passent.

Que ce soit dans les bars, dans les squats, dans la rue ou sur les scènes de festivals, leur rap conscient et énergique fait bouger vos méninges, vos mères, vos soeurs, vos frères et même vos grands-parents.

Investis et passionnés, Manbak, Kesin et Koléos, désormais accompagnés du grand DJ Stamiff n’ont qu’un seul but, partager.

Influencés par le rap des années 90 autant que par le rap actuel, LEZASMATIK jonglent avec les mots sur divers thèmes qui touchent à nos routines, au quotidien. Actuellement en préparation de leur premier album prévu pour fin 2021, ils n’ont qu’une hâte, vous faire découvrir leurs nouveaux morceaux !!

https://www.instagram.com/lezasmatik/

vendredi 26 novembre – 20h30 à 23h30

LE W 62 rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord

