Le Vrai Repaire Festival à Varaire Varaire, 19 août 2022, Varaire.

Le Vrai Repaire Festival à Varaire Varaire

2022-08-19 – 2022-08-21

Varaire Lot Varaire

EUR VENDREDI

// Renarde

Accompagné des quatre membres qui forment sa meute, sa voix grave et nonchalante est ici portée par des guitares clean, légères et nerveuses, un clavier indécis entre le jazz et la pop, le tout sur une basse-batterie incisif…

Ecoutez ici :



Soirée gratuite

SAMEDI

• 19h30 : CONCERTS :

Programmation :

// Tiken Jah Fakoly :

Un quart de siècle de musique, d’engagements, de triomphes pour cet artiste d’exception.

Il nous fait l’honneur de venir jouer sur la scène du Vrai Repaire avec dans ses valises son dernier album ‘Le Monde est chaud’.

Ecoutez ici : https://www.youtube.com/channel/UCFOi4DHVi0l5ByK-jn4W7rQ

// Neg Marrons officiel :

« La Monnaie », « Lève-toi, bats toi », « Le Bilan », « Tout le monde debout »… Que la fête commence ! Jacky et Ben-j qui forment les Neg’ Marrons, ont écrit une partie de l’Histoire du hip-hop et du reggae français tout en emmenant leur musique au-delà des frontières établies.

Ecoutez ici : https://www.youtube.com/user/NegmarronsVEVO

LIEU

Venez danser sous l’arche du Vrai Repaire dans le village lotois emblématique de Varaire !

25 min de Cahors (46)

20 min de Villefranche de Rouergue (12)

30 min de Caussade (82)

1h de Toulouse (31)

INFOS PRATIQUES

➩ Restauration sur place les 2 soirs

➩ Parkings situés aux 2 entrées du village

➩ Camping gratuit dans le village (interdit aux véhicules)

➩ Toilettes sur le camping / douches non comprises

Festival de musiques actuelles depuis maintenant 2 ans, le Vrai Repaire fêtera ici la troisième édition de son festival ! Après deux belles réussites les années précédentes, l’équipe a une fois de plus travaillé dur pour proposer une nouvelle fois un moment inoubliable, le tout en musique !

+33 7 78 19 80 66

VENDREDI

// Renarde

Accompagné des quatre membres qui forment sa meute, sa voix grave et nonchalante est ici portée par des guitares clean, légères et nerveuses, un clavier indécis entre le jazz et la pop, le tout sur une basse-batterie incisif…

Ecoutez ici :



Soirée gratuite

SAMEDI

• 19h30 : CONCERTS :

Programmation :

// Tiken Jah Fakoly :

Un quart de siècle de musique, d’engagements, de triomphes pour cet artiste d’exception.

Il nous fait l’honneur de venir jouer sur la scène du Vrai Repaire avec dans ses valises son dernier album ‘Le Monde est chaud’.

Ecoutez ici : https://www.youtube.com/channel/UCFOi4DHVi0l5ByK-jn4W7rQ

// Neg Marrons officiel :

« La Monnaie », « Lève-toi, bats toi », « Le Bilan », « Tout le monde debout »… Que la fête commence ! Jacky et Ben-j qui forment les Neg’ Marrons, ont écrit une partie de l’Histoire du hip-hop et du reggae français tout en emmenant leur musique au-delà des frontières établies.

Ecoutez ici : https://www.youtube.com/user/NegmarronsVEVO

LIEU

Venez danser sous l’arche du Vrai Repaire dans le village lotois emblématique de Varaire !

25 min de Cahors (46)

20 min de Villefranche de Rouergue (12)

30 min de Caussade (82)

1h de Toulouse (31)

INFOS PRATIQUES

➩ Restauration sur place les 2 soirs

➩ Parkings situés aux 2 entrées du village

➩ Camping gratuit dans le village (interdit aux véhicules)

➩ Toilettes sur le camping / douches non comprises

vrairepaire

Varaire

dernière mise à jour : 2022-03-01 par OT CVL Lalbenque – Limogne