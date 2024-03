Le Vrac du Coin fait son marché ! Gacé, samedi 20 juillet 2024.

Le Vrac du Coin fait son marché ! Gacé Orne

Le Vrac du coin organise son 3ème marché de producteurs et d’artisans locaux ! Venez échanger avec eux, découvrir ou redécouvrir leurs produits.

Présence d’un food truck et d’une buvette sur place. Attention prévoir les réservations pour les repas.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 10:00:00

fin : 2024-07-20 17:00:00

3 Rue du Général Leclerc

Gacé 61230 Orne Normandie

L’événement Le Vrac du Coin fait son marché ! Gacé a été mis à jour le 2024-03-19 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault