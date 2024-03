Le Voyeur・Présenté par Marie Casabonne Cinéma le Louxor Paris, dimanche 24 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 10h45 à 13h00

.Tout public. payant

Tarif unique Printemps du cinéma : 5 euros.

Séance présentée par Marie Casabonne, responsable éditoriale chez Universciné. En partenariat avec Universciné.

PATRIMOINE DU DIMANCHE

LE VOYEUR (PEEPING TOM)

De Michael Powell

Avec Karlheinz Böhm, Moira Shearer, Anna Massey, Maxine Audley

ROYAUME-UNI – 1960 – 1H41 – VOSTF

Version restaurée 4K

Jeune

technicien d’un studio de cinéma londonien, Mark Lewis souffre d’un

déséquilibre mental dû à l’éducation de son père, un psychologue réputé.

Ce dernier, en effet, a expérimenté sur son fils l’apprentissage de la

peur. Mark en a gardé une fascination morbide pour le masque de la

frayeur. Sa caméra munie d’une lame lui permet d’égorger ses victimes

tout en filmant leur agonie.

« J’ai toujours pensé qu’avec Le Voyeur et Huit et demi

de Fellini, tout ce qu’on pouvait dire sur le cinéma était dit, sur le

processus cinématographique, sur son objectivité et sa subjectivité et

sur la confusion qui règne entre les deux. » Martin Scorsese

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

