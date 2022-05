Le voyageur du temps Saint-Germain-en-Coglès, 15 mai 2022, Saint-Germain-en-Coglès.

Le voyageur du temps Salle polyvlaente Rue des Marronniers Saint-Germain-en-Coglès

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle polyvlaente Rue des Marronniers

Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine Saint-Germain-en-Coglès

Journée d’animation à Saint-Germain-en-Coglès autour des 150 ans de la ligne ferroviaire Vitré-Moidrey.

Au programme :

Toute la journée de 9h30 à 17h00 à la salle polyvalente :

– TRAIN-TRAINS (installation audiovisuelle où chaque spectateur devient passager d’un train. A travers la fenêtre du wagon il voit défiler des paysages de la campagne. Il entend des témoignages enregistrés à bord)

– Exposition de photos anciennes (les origines de la ligne, le tracé, les gares, le château d’eau, la vie autour de la gare, témoignages ferroviaires…)

– Jeux en bois et stand de crêpes animé par le CMJ et jeux de palets animé par Les Amitiés Germanaises

– Buvette et restauration

9h30 : Randonnée (environ 10 km) avec St Germain en Jambes – départ de la salle polyvalente

9h30 : Départ de la gare de la marche du club Coglais Marche Nordique et retour à la gare – Marche proposée à toute personne adhérente ou non au club (prêt de bâtons sur place)

10h : Inauguration des évènements du 150ème anniversaire sur le territoire de Couesnon Marches de Bretagne à la salle polyvalente avec interventions de la Chorale Aux plaisirs des voix et de l’école de musique Interval’Coglais

10h30 et 14h30 : Dominique Taillandier et Pascal Huaulmé proposent avec la troupe théâtrale Cenrido une balade familiale, ludique et participative intitulée « le voyageur du temps » – Départ de la salle polyvalente

Tout au long de la balade sur la voie verte, les marcheurs sont invités à répondre à des questions sur le

thème de l’histoire de la voie ferrée pour résoudre une énigme (départ de la salle polyvalente pour rejoindre la gare, en passant par la Nouriais).

11h et 14h : Intervention de LN & Max !!! (musique traditionnelle bretonne) à la salle polyvalente

11h45 et 15h45 : Arrivée de la balade ludique et de la marche nordique à la gare – visite des extérieurs – intervention de l’école de musique Interval’Coglais – buvette

(Des navettes assureront le retour des marcheurs vers la salle polyvalente pour profiter de la

restauration, des animations et des expositions)

16h30 : intervention de la Chorale Aux plaisirs des voix à la salle polyvalente

Entrée libre.

https://www.150anslignevitremoidrey.fr/

