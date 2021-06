Le voyageur debout « Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale » Salle des fêtes de Blangy-le-Château, 29 janvier 2022-29 janvier 2022, Blangy-le-Château.

Le voyageur debout « Notre-Dame de Paris, l’autre comédie musicale »

Salle des fêtes de Blangy-le-Château, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

Martine a travaillé à la cantine du groupe scolaire Don Bosco. Au chômage, elle fait un bilan de compétence. Entre deux lignes elle a relevé « ferait preuve d’une certaine sensibilité artistique ». Son sang n’a fait qu’un tour ! C’est maintenant ou jamais. Alors, pour se lancer un défi et se jeter dans l’aventure créatrice, elle décide de porter un gros projet sur ses frêles épaules. Notre-Dame de Paris de Victor Hugo en chanson ! Gilles, passionné de musique, enchaîne les stages de rythmique basique, de composition, de guitare et tout récemment de clavier. Il est toujours entre deux questionnements fondamentaux, entre deux décisions cruciales à prendre, entre deux chansons à écrire. Quand Martine lui parle de son projet il décide de l’épauler, de lui apporter tout son savoir-faire et son optimisme pour l’aider. Gilles et Martine seront-ils à la hauteur ? Tendre, drôle, poignant, plein d’espoir, cette fable sociétale est une ode aux “petites gens” sur lesquelles personne n’aurait l’idée de miser. « COUP DE CŒUR – Aux rêves, citoyens ! Petit bijou de tendresse, de drôlerie, de précision et de virtuosité́. Drôle, subtile, touchante et sacrément cadencée… Voici une comédie musicale qui porte « diablement » bien son nom. A la fois distrayante et engagée politiquement, elle s’inscrit dans un théâtre citoyen. Bluffant ! » Rue du Théâtre Ecriture et interprétation : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc Chansons et musiques originales : Marie-Emilie Nayrand et Jean-Luc Bosc Mise en scène : Jean-Luc Bosc Création lumières : Mikaël Gorce Crédit photo : Bruno Thivend [http://le.voyageur.debout.free.fr/](http://le.voyageur.debout.free.fr/)

organisé par la Communauté de Communes Terre d’Auge

Martine n’a rien d’une star ! Mais avec l’aide de son ami Gilles, elle va oser vous proposer en direct leur incroyable projet de comédie musicale parce que c’est maintenant ou jamais !

Salle des fêtes de Blangy-le-Château route de norolles 14 blangy le château Blangy-le-Château Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-29T20:30:00 2022-01-29T22:00:00