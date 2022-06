Le voyage rêvé de Raymond Pillon Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Catégories d’évènement: Chaumont-en-Vexin

Oise

Le voyage rêvé de Raymond Pillon Chaumont-en-Vexin, 17 septembre 2022, Chaumont-en-Vexin. Le voyage rêvé de Raymond Pillon

Rue de l’Hôtel de ville Chaumont-en-Vexin Oise

2022-09-17 14:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 Chaumont-en-Vexin

Oise Si Raymond Pillon a parcouru tous les sites archéologiques de notre région, c’est vers l’Egypte, centre de l’archéologie mondiale du début de XXe siècle (notamment avec la découverte du tombeau de Toutankhamon), que ses rêves l’emportent. Malheureusement, il ne pourra pas s’y rendre.

Venez vivre à travers cette exposition le rêve inaccessible de notre archéologue local. Si Raymond Pillon a parcouru tous les sites archéologiques de notre région, c’est vers l’Egypte, centre de l’archéologie mondiale du début de XXe siècle (notamment avec la découverte du tombeau de Toutankhamon), que ses rêves l’emportent. Malheureusement, il ne pourra pas s’y rendre.

Venez vivre à travers cette exposition le rêve inaccessible de notre archéologue local. patrimoine@officedelaculture.fr +33 3 44 49 58 04 http://officedelaculture.fr/ Si Raymond Pillon a parcouru tous les sites archéologiques de notre région, c’est vers l’Egypte, centre de l’archéologie mondiale du début de XXe siècle (notamment avec la découverte du tombeau de Toutankhamon), que ses rêves l’emportent. Malheureusement, il ne pourra pas s’y rendre.

Venez vivre à travers cette exposition le rêve inaccessible de notre archéologue local. pexels-david-mceachan

Chaumont-en-Vexin

dernière mise à jour : 2022-06-20 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumont-en-Vexin, Oise Other Lieu Chaumont-en-Vexin Adresse Rue de l'Hôtel de ville Chaumont-en-Vexin Oise Ville Chaumont-en-Vexin lieuville Chaumont-en-Vexin Departement Oise

Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumont-en-vexin/

Le voyage rêvé de Raymond Pillon Chaumont-en-Vexin 2022-09-17 was last modified: by Le voyage rêvé de Raymond Pillon Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin 17 septembre 2022 Rue de l'Hôtel de ville Chaumont-en-Vexin Oise

Chaumont-en-Vexin Oise