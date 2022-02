Le voyage musical de Charles Darwin Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Avez-vous déjà entendu des chanteurs d’oiseaux ? Des flûtes préhistoriques en os de vautours ? Des vases siffleurs ? Découvrez ces sons magiques dans Le Voyage musical de Charles Darwin, un conte musical directement inspiré de son célèbre ouvrage : Le Voyage de Beagle. En route pour l’aventure ! **Musiciens :** Chanteurs d’oiseaux et comédiens : Jean Boucault et Johnny Rasse Instruments du monde et percussions : Pierre Hamon Piano: Lidija Bizjak

9€ / 7€ / 5€ / 3€

