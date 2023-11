Le voyage musical de Catherine Lara au violon La Scala Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Du mercredi 20 décembre 2023 au vendredi 22 décembre 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h50

.Tout public. payant

IDENTITÉS : Un spectacle envoûtant de Catherine Lara & La Cie KUMO

IDENTITÉS est une émergence d’IDENTITÉ,

première création éponyme de la Cie KUMO.

Quand les musiques du monde

rencontrent le break dance et le hip-hop, c’est une association détonante

d’identités qui se confrontent et se confondent.

I D E N T I T É S est une

création musicale et chorégraphique, dans laquelle Catherine Lara et son violon accompagnent, en fil rouge, les danseurs de la

compagnie Kumo.

Ce spectacle, riche en

émotions, donne corps à une recherche d’identité commune, en questionnant

les sujets de société actuels.

Choc

des générations, des univers artistiques et des cultures : en apparence, tout

semble opposer Catherine Lara et la Cie Kumo. Et pourtant, leurs différences sont

autant d’atouts qui vont les unir le temps d’un spectacle rythmé et onirique.

Des émotions fortes, teintées

de vécus personnels et des compositions de Catherine Lara, un choix

musical puissant et éclectique : world et électro-pop,

inspirations cinématographiques.

Une scénographie minimaliste où

la lumière et la vidéo plongent le spectateur dans un clair-obscur mystifiant

auquel s’intègrent des objets connectés lumineux, une danse inspirée du hip-hop et

une expression corporelle à fleur de peau.

Tels

sont les ingrédients qui caractérisent cette création singulière et engagée,

capable d’émouvoir et d’interroger le spectateur.

La Scala 13 Bd de Strasbourg 75010 Paris

Contact : https://lascala-paris.fr/programmation/identites/ https://lascala-paris.fr/programmation/identites/

Identités